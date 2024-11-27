Съезд Совета муниципальных образований прошел в подмосковном правительстве

Съезд Совета муниципальных образований Подмосковья прошел в Доме правительства региона. Участники подвели итоги работы за три года, рассмотрели наиболее актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления, а также наметили планы на будущее.

«Совет муниципальных образований — это место, где мы можем встретиться обсудить насущные проблемы. Это сила. Самое главное — это межмуниципальное сотрудничество. В регионе внедрена практика наставничества, благодаря которой многие муниципалитеты повышают свою эффективность», — сказала вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорая.

Как рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области, подмосковные главы активно делятся своим опытом с коллегами из муниципалитетов ДНР.

Под руководством вице-губернатора Марии Нагорной проект «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень» успешно работает в регионе. В этом году главы городов Донбасса прошли обучение на образовательной площадке Московской области. Они выезжали в городские округа, на предприятия и знакомились с работой Центра управления регионом.

Также Советы муниципальных образований Московской области участвуют в реализации крупных событий, например, в регионе прошла первая муниципальная премия «Служение». Из 19 тысяч заявок четыре проекта Подмосковья победили в различных номинациях.

Кроме того, в регионе ведется работа с сельскими старостами. В прошлом году Совет муниципальных образований выступил учредителем Ассоциации сельских старост региона — уже избраны свыше трех тысяч старост и открыто 11 первичных ассоциаций в городских округах.

В рамках съезда Совет муниципальных образований подписал соглашение сотрудничестве с общероссийской общественной организацией «Здоровое Отечество».

В планах у Совета на следующий год повышение престижа муниципальной службы, продвижение инициативы с мест, формирование единой муниципальной повестки, обучение и переподготовка служащих, а также методическая поддержка муниципальных команд.