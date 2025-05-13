Съезд с Минского шоссе в сторону деревни Шапкино отремонтируют в Можайске

Жители деревни Шапкино пожаловались в Центр управления регионом на большие выбоины, которые образовались на съезде с Минского шоссе в направлении их населенного пункта. Заместитель главы округа Елена Заболотная вместе с начальником Замошинского территориального сектора Валерием Клевитовым, главой отдела социальной поддержки Людмилой Нагих и представителями «Мосавтодора» побывали на проблемном участке.

Елена Заболотная на встрече с жителями Шапкина пообещала, что ремонт дороги начнут незамедлительно и к концу дня все работы будут выполнены.

Кроме того, жители деревни рассказали, что недалеко от автодороги образовалась запруда, устроенная бобром. В результате был перекрыт доступ воды для стока и произошел подмыв дорожного полотна. Было принято решение до 21 мая вручную разобрать плотину, чтобы дать возможность воде уйти по течению.

Напомним, каждую неделю заместители главы муниципалитета проводят пешие обходы населенных пунктов для выявления проблем и их оперативного решения. Основанием для проверок являются жалобы жителей Можайского округа, поступившие в Центр управления регионом.