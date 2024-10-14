Съезд молодых предпринимателей ЦФО прошел в Подмосковье

Около 100 молодых предпринимателей из Центрального федерального округа приехали в Подмосковье на съезд единомышленников. Молодые люди получили возможность презентовать себя, обсудить идеи стартапов, обменяться полезными контактами и получить советы от опытных бизнесменов.

«Мы видим, что у молодых ребят растет интерес к возможности открыть собственное дело, приносящее пользу. Сейчас мы создаем Клуб молодых предпринимателей Московской области, который позволит искать и тиражировать успешные бизнес-практики, устанавливать крепкие партнерские отношения», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В работе съезда приняли участие около 100 начинающих предпринимателей. Им удалось встретиться с представителями крупного бизнеса — владельцем группы компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнево Андреем Ковалевым, генеральным директором компании «Чистая линия» Арменом Бениаминовым и основателем федеральной сети «Блэкгрумер» Данилом Рындевичем. Они рассказали о своем пути успеха, а также ответили на вопросы ребят.

Участники смогли представить себя и свои проекты, обменяться полезными контактами и поработать на мастер-классах. Эксперты рассказали о льготах для начинающих предпринимателей и о способах рекламирования услуг.