Съезд молодых предпринимателей ЦФО прошел в Подмосковье
Около 100 молодых предпринимателей из Центрального федерального округа приехали в Подмосковье на съезд единомышленников. Молодые люди получили возможность презентовать себя, обсудить идеи стартапов, обменяться полезными контактами и получить советы от опытных бизнесменов.
Съезд «Клуба молодых предпринимателей» ЦФО прошел в молодежном центре «Импульс» в Мытищах.
«Мы видим, что у молодых ребят растет интерес к возможности открыть собственное дело, приносящее пользу. Сейчас мы создаем Клуб молодых предпринимателей Московской области, который позволит искать и тиражировать успешные бизнес-практики, устанавливать крепкие партнерские отношения», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В работе съезда приняли участие около 100 начинающих предпринимателей. Им удалось встретиться с представителями крупного бизнеса — владельцем группы компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнево Андреем Ковалевым, генеральным директором компании «Чистая линия» Арменом Бениаминовым и основателем федеральной сети «Блэкгрумер» Данилом Рындевичем. Они рассказали о своем пути успеха, а также ответили на вопросы ребят.
Участники смогли представить себя и свои проекты, обменяться полезными контактами и поработать на мастер-классах. Эксперты рассказали о льготах для начинающих предпринимателей и о способах рекламирования услуг.
«Чтобы добиться успеха, необходимо следить за инновациями в своей сфере, постоянно искать новые подходы. Именно поэтому очень важно обращать внимание на возможности. Возможности есть. Например в Московской области начал свою работу федеральный проект „Росмолодежь.Бизнес“. Мы всегда открыты к диалогу, сотрудничеству», — отметил маркетолог, представитель «Росмолодежь.Бизнес» Московской области Егор Томин.
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