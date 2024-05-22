Северный обход в Лобне достроят к концу 2024 года

Строительство Северного обхода Лобни продолжается в Подмосковье. Основные работы планируют завершить к концу 2024 года.

Сейчас ведутся работы по установке бордюрного камня на двух съездах развязки на пересечении с автодорогой Хлебниково — Рогачево — Луговая. Также продолжается строительство очистных сооружений и установка шумозащитных экранов.

В декабре 2022 года ввели в эксплуатацию первый этап Северного обхода Лобни протяженностью около пяти километров. В октябре 2023 года открыли движение по транспортной развязке на пересечении с Дмитровским шоссе. Эта развязка обеспечивает прямой выезд на Северный обход Лобни с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в направлении Московской области.

Планируется, что основные работы по строительству развязки и подъезда завершат до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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