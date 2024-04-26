Сев яровых культур начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 11:23 Сев яровых культур начался в Подмосковье Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

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Аграрии Подмосковья уже посеяли около трех тысяч гектаров пшеницы, ячменя, гороха, рапса и кормовых трав. Яровой сев стартовал в 10 городских округах.

«Весенне-полевые работы в регионе уже стартовали. В 2024 году запланировано засеять более 274 тысяч гектаров. В Подмосковье посадят кукурузу, сою, картофель, горох, ячмень, капусту, пшеницу и другие культуры средней полосы», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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К яровому севу приступили в Луховицах, Серпухове, Серебряных Прудах, Мытищах, Кашире, Зарайске.

Экспорт сельскохозяйственных продуктов Подмосковья должен превысить два миллиарда долларов в 2024 году, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Регион — один из лидеров Центрального федерального округа и России по этому направлению.

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