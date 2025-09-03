Сетку на спортивной площадке починили в Черноголовке

В округе привели в порядок сетчатое ограждение спортивной площадки, расположенной по адресу: Институтский проспект, дом № 3. Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства» оперативно отреагировали на обращения жителей и восстановили поврежденные секции забора.

Как сообщили в администрации округа, это уже второй случай ремонта ограждения за последние полтора месяца — предыдущие работы проводились в середине июля. Неравнодушные жители Черноголовки обратили внимание на неудовлетворительное состояние сетки в социальных сетях, отметив, что в ограждении выломаны целые секции. Благодаря активной позиции жителей и оперативности коммунальных служб, проблема была решена в кратчайшие сроки — от момента сообщения о неисправности до ее устранения прошло всего несколько часов.

Эффективным инструментом для решения городских проблем стал портал «Добродел». С его помощью жители могут сообщать о текущих проблемах, отслеживать ход строительства различных объектов в регионе, а также участвовать в голосованиях и опросах.