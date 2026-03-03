Сети водоснабжения промоют в многоквартирном доме в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

27 февраля администрация Солнечногорска организовала встречу с жителями дома № 1 на улице Крупской, которые жаловались на низкое качество воды. Стороны совместно разобрали причины загрязнения и наметили конкретные шаги по исправлению ситуации.

Во встрече участвовали заместитель главы муниципалитета Эдуард Машковцев, руководитель местной фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Ольга Гончар и начальник управления ЖКХ Никита Иванов.

«Мы понимаем серьезность проблемы и переходим к комплексному решению вопроса. На данный момент специалисты УК приступают к промывке системы холодного водоснабжения. Это позволит устранить накопившиеся отложения в трубах и восстановить прозрачность воды», — отметил Эдуард Машковцев.

По итогам совещания был сформирован поэтапный план действий. Управление ЖКХ займется промывкой уличных сетей, тогда как управляющая компания проведет аналогичные работы внутри дома. В дальнейшем планируют запуск станции водоподготовки на водозаборном узле.

«Помимо очистки уличных сетей проведем встречу с „Газпром теплоэнерго“ для координации совместных действий по обеспечению нормативных параметров горячего водоснабжения», — подчеркнул Никита Иванов.

Управляющая компания также подтвердила готовность модернизировать тепловые узлы индивидуального теплового пункта этого дома после завершения отопительного сезона — в летний период.