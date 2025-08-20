Сети водоснабжения Подмосковья подготовят к зиме до 15 сентября

Масштабная подготовка к отопительному сезону продолжается в Подмосковье. Специалисты проверяют работу коммунальных сетей, чтобы не допустить перебоев подачи воды зимой. Все мероприятия планируют завершить до 15 сентября.

Как рассказали в областном МинЖКХ, особое внимание уделяют замене запорной арматуры, установке частотных преобразователей, промывке резервуаров и сетей.

По словам главы министерства Кирилла Григорьева, специалисты уже определили слабые места и округа, которые нуждаются в особом внимании.

«Наши специалисты сейчас выезжают на объекты и контролируют ход установки оборудования. Все мероприятия по подготовке инфраструктуры к зиме завершим до 15 сентября. В плане — 2,5 тысячи объектов в 56 округах. Статус выполнения фиксируем еженедельно на оперативных совещаниях с муниципалитетами. Для проведения работ в срок у нас есть все необходимое — материалы и оборудование», — сказал министр.

Мособлводоканал уже выполнил более 80% плана по установке задвижек на сетях в Шатуре, Егорьевске, Электростали, Богородском и других округах. Вместе с тем, в регионе создают системы диспетчеризации, проверяют и меняют насосы.