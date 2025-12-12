Сети водоснабжения отремонтируют в Одинцове до конца года

Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения реализуются на территории Одинцовского округа. Модернизацию выполняют в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами».

Завершить капитальный ремонт и реконструкцию объектов планируется до 30 декабря текущего года.

«Капитальный ремонт сетей водоснабжения на 2025 год планировался в поселках Жуковка и Гарь-Покровское, а также в поселке Лесной городок. Модернизация сетей водоснабжения и канализования прошла в поселке Большие Вяземы на улице Городок-17», — уточнили представители Управления по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры администрации Одинцовского округа.

Благоустройство территории вокруг объектов ЖКХ после окончания работ будет проведено уже в 2026 году и завершится не позднее 30 июня.