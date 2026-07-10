Сети водоснабжения отремонтируют в Дмитровском округе

Предприятие «Дмитровский водоканал» проводит плановые мероприятия по подготовке систем водоснабжения к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. В течение весенне-летнего сезона сотрудники предприятия заменили глубинные насосы на водозаборных узлах в деревнях Никульское, Шихово, Рождествено, Носково, селах Белый Раст, Костино, поселках Деденево и Икша, а также в Дмитрове на улице Инженерной.

С 5 июня по 30 августа проводится промывка 36 резервуаров чистой воды объемом от 100 до 800 кубометров каждый. Также в плановом порядке ведется замена 58 пожарных гидрантов в Дмитрове, Яхроме и селе Рогачево. С 30 июня по 30 августа специалисты заменят 12 задвижек на ключевых участках сетей, что повысит их ремонтопригодность и снизит риск аварий.

Работы ведутся с применением современного оборудования для бестраншейной замены арматуры, что позволяет минимизировать земляные работы и сократить сроки отключений воды. Для оперативного устранения неполадок сформирован резерв запчастей, парк коммунальной техники пополнился семью единицами, и еще три машины поступят до 30 сентября.

Благодаря комплексу мер жители округа получат стабильное водоснабжение без длительных перебоев, качество воды улучшится после промывки сетей и резервуаров, а риск аварийных отключений в зимний период снизится в разы.