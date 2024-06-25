Сети водоснабжения отремонтируют на трех улицах в Павловском Посаде

На еженедельном оперативном совещании глава Павловского Посада Денис Семенов дал поручения по благоустройства и подготовке к отопительному сезону. На трех улицах города ведутся работы на сетях водоснабжения.

Представители различных служб округа также обсудили плановый ремонт котельных и подготовку к отопительному сезону. Сейчас специалисты ресурсоснабжающей организации «Электрогорск» занимаются ремонтом теплотрассы. Они уже приступили к замене магистральных трубопроводов около городского рынка.

На совещании глава Павловского Посада призвал городские службы ускорить устранение проблем на сетях водоснабжения на улицах Карповской, Герцена и Фрунзе. Заместителям поручили проверить по реестрам каждый объект и сформировать дорожную карту по нарушению сроков.

Второй важной темой совещания стало благоустройство. Профильные специалисты продолжают принимать дворы и общественные пространства по чек-листам. Глава Павловского Посада поручил ускорить темпы работ и уделить внимание восстановлению фонтана в поселке Большие Дворы и ремонту памятника Ленину на площади Революции.

«Получаю много вопросов от жителей по асфальтированию улицы Кирова. До конца этой недели мы завершим все работы и откроем проезд», — добавил глава Павловского Посада Денис Семенов.

На встрече также анонсировали предстоящие мероприятия. Так, 26 июня в деревне Аверкиево пройдет личный прием главного врача больницы Павловского Посада и заместителя главы по социальным вопросам. Предварительная запись по телефону 2-25-55.

Следом 27 июня в доме культуры Электрогорска пройдет выездная встреча администрации округа с жителями. В Павловском Посаде 29 июня отпразднуют День молодежи, а 30 июня мероприятия пройдут в парке Электрогорска.

Кроме того, 30 июня в деревне Аверкиево на территории Троицкого храма пройдет фестиваль колокольного искусства. Также в течение недели жители деревни смогут проверить свое здоровье в рамках диспансеризации.

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