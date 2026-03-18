Сети водоснабжения обновят в Лесном Городке Одинцовского округа

Глава муниципалитета проверил ход капитального ремонта, в рамках которого обновляют полтора километра коммуникаций. Сети обеспечивают водой 32 многоквартирных дома и четыре социальных объекта — это более 14 тысяч жителей.

В начале марта на объект вышел новый подрядчик — компания исправляет ошибки, которые допустила предыдущая организация, в частности, по водопроводным камерам. Основания были выполнены с перепадами, эти недочеты сейчас устраняются.

По словам главы округа Андрея Иванова, на улице Фасадной сети смонтированы на 60%, а на Молодежной уже готовы к переключению. Всего предстоит выполнить более 20 переврезок. Он поставил задачу вести работы параллельно, чтобы завершить переподключение и благоустройство в начале лета. Также до последнего звонка необходимо заасфальтировать котлованы у Лесногородской школы.

Отдельно глава поручил представить четкий график переврезок — люди должны заранее понимать, когда будут вводиться ограничения.