Сети водоснабжения обновили в селе Тропарево

Многоквартирные дома начали присоединять к новым сетям холодного водоснабжения в селе Тропарево. Ранее специалисты обновили почти 2,5 тысячи метров труб.

Обновленные трубы ведут от современного водозаборного узла, построенного несколько лет назад, до многоквартирных домов. Модернизация системы поможет обеспечить жителей села качественной питьевой водой.

Сейчас работы идут в доме № 12 на Советской улице. Здесь устанавливают узел учета воды. После выполнят присоединение. Для этого временно ограничат поставку воды абонентам.

Отметим, что в Можайском округе реализуется федеральный проект «Реконструкция сетей водоснабжения». В его рамках заменят более 100 километров сетей холодного водоснабжения в 21 населенном пункте муниципалитета.

Работы уже начали в поселке имени Дзержинского. Ранее их провели в деревнях Хорошилово, Жизлово и Новинки.

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