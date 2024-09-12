Сети водоснабжения на Карповской улице в Павловском Посаде заменят в 2025 году

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа провел пеший обход. Жители домов на Краповской улице жаловались на аварию на сетях холодного водоснабжения. Филипп Ефанов рассказал, что участок заменят в 2025 году.

Собственники домов на Карпинской улице задали вопросы по переносу частной детской площадки на безопасное расстояние, компенсации за порчу имущества во время аварии на сетях холодного водоснабжения и ремонту водонапорной колонки. Филипп Ефанов рассказал, что договорились переставить игровой комплекс в другое место и рассмотреть вопрос по установке противоскоростных валов на комиссии по безопасности.

«Ремонт водонапорной колонки будет проведен в срок до 16 сентября. По вопросу аварии на сетях ХВС и материальной компенсации жителям алгоритм действий разъяснили. Данная улица стоит в плане ресурсоснабжающей организации по замене водопроводной трубы в 2025 году», — пояснил Филипп Ефанов.

Филипп Ефанов также встретился с жителями дома № 89 на улице Кирова. Они жаловались на подтопление подвала стоками из канализации. На данный момент помещение обработали хлором и устранили последствия течи.

«Вместе с тем, со слов жильцов дома, проблематика возникает систематически — раз в два месяца. Поэтому до 22 сентября будет проведен комплекс мероприятий с применением спецтехники по промывке канализационных труб. Также поручил сотрудникам управляющей компании держать данный адрес на контроле, оперативно реагируя на заявления жильцов, — сказал Филипп Ефанов.

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