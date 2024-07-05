Сети водоснабжения и отопления обновят в Дедовске к 2027 году

В Дедовске​ модернизируют системы теплоснабжения и водоснабжения.​ Работы​ начнутся этим летом и завершатся к 2027 году.

Строители уже приступили к работам по замене теплосетей ​на улице Энергетиков в Дедовске. Они обеспечивают 34 дома, детский сад и школу теплом в холодное время года. Котельная, от которой идут теплосети построена в 1973 году, поэтому работает с перебоями. В этом году трубы теплоснабжения заменят на новые. Каждый год из-за неполадок на этом участке происходит более 30 аварий.

Всего в этом году в Дедовске планируют капитально отремонтировать более четырех километров коммуникаций. Далее в течение трех лет в рамках государственной программы поменяют 20 километров тепловых сетей.​ Также модернизируют три котельные № 1, № 2 и № 8.

Кроме того, отремонтируют сети холодного водоснабжения на улице Гагарина и водозаборный узел № 1. Его модерни​зируют и построят станцию обезжелезивания, заменят насосы и сделают новые резервуары для чистой воды.

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