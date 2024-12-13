Сети водоснабжения и отопления отремонтировали на улице Говорова в Одинцове

Работы по капитальному ремонту сетей горячего водоснабжения и отопления завершили у дома № 18 на улице Говорова в Одинцовском округе. Обновление позволит избежать аварийных ситуаций, которые ранее случались из-за проблем на объекте.
Раньше местные жители в социальных сетях сообщали, что более года в этом месте были проблемы с протечками горячей воды. Сейчас все коммуникации привели в порядок.
«Силами энергорайона № 2 „Одинцовская теплосеть“ трубопровод закрыт в лотки, выполнена тепловая камера с колодцем. Лотки герметичны. Произведена обратная засыпка котлована. В настоящее время происходит усадка грунта», — рассказали специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Одинцовского городского округа.
Отметим, что до 24 декабря на этом участке планируют выполнить благоустройство и подготовить асфальт.
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