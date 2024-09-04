Сети теплоснабжения в подольском Климовске модернизировали на 80%

Большая часть сотрудников института машиностроения живут в микрорайоне Климовск. Им рассказали о подготовке района к осенне-зимнему сезону, капитальном ремонте домов и работе управляющей компании.

«В котельной Климовского специализированного завода обновили основное оборудование, а главное — два котла, один из которых резервный. До конца ноября появится третий дополнительный», — сказал Григорий Артамонов.

Сейчас подрядчики обновляют центральные тепловые магистрали Климовска. Работы завершат до конца сентября.

Также в многоквартирных домах микрорайона отремонтируют свыше 1160 элементов тепловых сетей до 2025 года. Рабочие уже выполнили разводку по лежакам в подвалах и на чердаках на 97%.

В завершении встречи обсудили работу управляющей организации «Подольск». А также затронули темы получения паспортов готовности домов к отопительному сезону, формирования штата сотрудников, содержания дворовых территорий и детских зон.

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