Сети теплоснабжения и водоотведения модернизируют в Балашихе к 2026 году

Масштабная модернизация жилищно-коммунального хозяйства продолжается в микрорайонах Северный и Заря городского округа Балашиха. В ходе рабочей встречи председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров посетили территорию бывших военных городков, где реализуются значимые проекты по обновлению инфраструктуры.

В микрорайоне Северный несколько лет назад была проведена замена 4,9 километра тепловых сетей. В этом году планируется капитальный ремонт около пяти километров сетей водоотведения, на что выделено 95,5 миллиона рублей. Работы должны быть завершены в 2026 году, что существенно повысит комфорт проживания тысяч жителей.

В микрорайоне Заря на первом этапе были заменены наиболее изношенные теплосети протяженностью 11 километров. Кроме того, капитально отремонтировано почти тысяча погонных метров сетей водоснабжения. В прошлом году начался капитальный ремонт 2,8 километра водопроводных сетей. В этом году планируется приступить ко второму этапу реконструкции, включая замену трубопроводов на стальные, а к 2026 году — обновление еще около 3,5 километра канализационных сетей.

Все работы проводятся при софинансировании областного бюджета и бюджета округа. Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что в этом году в городе планируется построить и капитально отремонтировать 12 участков сетей теплоснабжения общей протяженностью более 14 километров. В следующем году завершится реконструкция двух котельных.