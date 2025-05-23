Сети отопления и горячего водоснабжения обновят в селе Рождествено под Истрой

В селе Рождествено началась масштабная замена устаревших трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Работы охватят самый проблемный участок — от улицы Микрорайонной до улицы Южной.

Под замену попадут около пяти километров труб. Это наиболее аварийный участок, где жители часто жаловались на перебои с отоплением, температурные нарушения и ржавую воду из кранов. Причина — изношенные трубы, которые проложили еще в 1960-х годах.

В рамках реконструкции прокладывают современные термостойкие пластиковые трубы для системы горячего водоснабжения и стальные трубы в пенополиуретановой изоляции — для отопления. Ожидается, что новый трубопровод прослужит до 50 лет и позволит значительно сократить теплопотери.

Обновление сетей обеспечит стабильное и качественное теплоснабжение более чем 4,5 тысячам жителей села.