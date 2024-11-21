Сети холодного водоснабжения заменят в районе ЦМИС в Солнечногорске

Масштабное обновление сетей холодного водоснабжения началось в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. Специалисты отремонтируют аварийный участок водовода от водозаборного узла в микрорайоне ЦМИС протяженностью более двух километров, а также обустроят и введут в эксплуатацию вторую скважину на водозаборный узел ЦМИС. Работы завершат в середине декабря.

Эти мероприятия помогут увеличить резервный объем воды и гарантировать стабильное и качественное водоснабжение для микрорайона. При поддержке регионального Министерства ЖКХ администрация городского округа Солнечногорск заключила контракт на проведение аварийно-восстановительных работ, которые разделены на четыре ключевых участка: от улицы Островского, дом 17 до улицы 2-я Бутырская, от улицы Островского до улицы Школьная, от улицы 2-я Бутырская до улицы 3-я Бутырская и от улицы Бутырская до улицы Краснофлотская.

«Последнее время работу водозаборного узла в микрорайоне ЦМИС приходилось останавливать из-за регулярных утечек на сетях, которые не ремонтировались многие годы. Чтобы решить проблему окончательно, было принято решение не латать дыры, а полностью заменить все участки методом „направленного бурения“. Срок выполнения работ по контракту — 30 дней. В середине декабря их полностью завершат», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В настоящее время подрядная организация осуществляет восстановление трубопровода на участке от дома № 17 по улице Островского до улицы 2-я Бутырская. Специалисты уже сварили около 140 метров трубы диаметром 225 миллиметров, пробурили прокол и начали монтаж. Чтобы минимизировать утечки, специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы совместно с Имущественным комплексом жилищно‑коммунального хозяйства установили временный водопроводный «рукав» длиной около 500 метров, что позволит обеспечить водоснабжение в микрорайоне на время выполнения работ.

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