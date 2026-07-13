Сети холодного водоснабжения реконструируют в Можайске

В Можайском муниципальном округе ведутся масштабные работы по реконструкции сетей холодного водоснабжения в поселке городского типа Уваровка и поселке Бородинское поле. Обновление инженерной инфраструктуры направлено на повышение надежности подачи ресурса и улучшение качества воды для жителей двух населенных пунктов.

В поселке городского типа Уваровка запланирована реконструкция сетей общей протяженностью 9150 метров. На объекте ежедневно задействованы 4 специалиста и 1 единица специализированной техники. Параллельно в поселке Бородинское поле ведется подготовка к обновлению участков протяженностью 3250 метров, где работают 7 человек и 2 единицы техники.

На текущем этапе основные силы сосредоточены на подготовке к укладке новых пластиковых труб, которые придут на смену изношенным коммуникациям. Используемые в проекте современные материалы рассчитаны на срок эксплуатации более 50 лет, что обеспечит долгосрочную безаварийную работу системы и существенное снижение потерь воды при транспортировке.

В ближайшее время подрядная организация приступит к укладке высокопрочных полимерных труб, устойчивых к коррозии и перепадам температур. Реализация данных мер позволит повысить надежность водоснабжения в зимний период в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону и значительно улучшить качество воды для жителей обоих населенных пунктов.