Сети холодного водоснабжения очистили в Истре

За лето в рамках плановых мероприятий специалисты МУП «Истринская теплосеть» провели 35 промывок линий холодного водоснабжения. Работы охватили Истру, Онуфриево, Зыково, Пречистое, Румянцево и другие населенные пункты округа.

Вода, протекающая по трубам, оставляет после себя осадок — растворенные соли, частицы ржавчины и песка. Они накапливаются, снижая при этом пропускную способность системы и увеличивая риск аварий. Подобные мероприятия продлевают срок службы водопроводных сетей.

Плановые промывки — гораздо более выгодное решение, чем ликвидация последствий аварий. Они позволяют избежать дорогостоящих работ по замене целых участков трубопроводов, экономя значительные средства муниципального бюджета.

Проведенные работы гарантируют надежную и бесперебойную подачу воды потребителям, которая очень важна в любое время года.