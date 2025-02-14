Сети холодного водоснабжения капитально отремонтируют в Истре в 2025 году

В этом году продолжится масштабная модернизации системы водоснабжения в Истре. Так до конца мая отремонтируют участок, который обеспечивает почти всю восточную часть города водой.

На одном участке сетей холодного водоснабжения осенью прошлого года случилась авария, но сотрудники Теплосети в кротчайшие сроки устранили утечку. При этом у людей в квартирах вода не пропала, хотя угроза была.

Участок водопровода идет напрямую от водозаборного узла № 5. При такой утечке работа ВЗУ была под угрозой остановки. В ближайшее время подрядчик приступит к капитальному ремонту, а пока проложили временные трубы.

«Этому трубопроводу порядка 40 лет. На данный момент он будет заменен на более современный, более новый с монтажом колодцев, в котором будут установлены запорные арматуры, чтобы в дальнейшем, если вдруг такое случится, можно было проводить ремонты», — поделилась заместитель главного инженера МУП «Истринская теплосеть» Марина Холостова.

Воду от этого участка получают около четырех тысяч человек — жители Московской улицы, проспекта Генерала Белобородова, улицы Героя Советского Союза Голованова, а также школа в микрорайоне Восточный, крупные магазины и предприятия.