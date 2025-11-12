Сегодня 11:32 Сеть тропинок начали обустраивать в сквере на улице Октября в Реутове 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Благоустройство

Реутов

Реконструкция общественного пространства в рамках реализации программы формирования современной комфортной городской среды продолжается в Реутове. Рабочие разметили тропиночную сеть, заливают ее цементом и устанавливают бортовой камень.

Еще месяц назад на территории только начинались работы: убирали старый асфальт, демонтировали малые архитектурные формы и спортивные снаряды. Сейчас это место не узнать. Новое современное пространство для отдыха создают около 10 рабочих.

Полностью реконструкция должна завершиться к началу лета следующего года. Важная часть благоустройства — озеленение. В этом году рабочие провели опиловку аварийных деревьев. Следующий этап пройдет уже в 2026 году, весной, когда погода позволит высадить новые зеленые насаждения. Заместитель начальника Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспортной инфраструктуры администрации Реутова Софья Семенова рассказала, что в сквере появятся клены, черемуха, сирень, спиреи и многолетние цветы — всего порядка 396 зеленых насаждений.

Проект предусматривает создание пространства для жителей всех возрастов. Здесь будет место для «тихого отдыха» со скамейками и качелями, а также для активного досуга — спортивная и детская площадки. Все работы планируют завершить в третьем квартале 2026 года.