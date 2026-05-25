Сеть народных троп и пешеходных зон обновят в Химках

В Химках в этом году планируют обустроить 61 пешеходную дорожку и народную тропу. Количество объектов почти в три раза превышает показатель прошлого года.

В округе продолжается работа по развитию пешеходной инфраструктуры. Основное внимание уделяют маршрутам с высоким ежедневным потоком жителей. В перечень вошли пути к школам, медицинским учреждениям, остановкам транспорта и другим социальным объектам.

Адреса для благоустройства сформировали на основе обращений жителей и анализа наиболее востребованных направлений передвижения. После проведения работ народные тропы планируют заменить на удобные пешеходные зоны с твердым покрытием и безопасными подходами.

«Сегодня важно не просто обновлять территорию, а делать это там, где изменения действительно необходимы людям. Народные тропы уже стали привычными маршрутами, и наша задача превратить их в удобные и безопасные пешеходные зоны с качественным покрытием», — сказал депутат Руслан Шаипов.

Развитие пешеходной сети входит в Народную программу партии «Единая Россия», которая реализуется в Химках. Власти округа подчеркивают, что работа направлена на создание более удобной и безопасной городской среды во всех микрорайонах.