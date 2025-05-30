Сеть быстрого питания запустит мобильные рестораны в Подмосковье

Одна из крупнейших сетей общественного питания в России запустила новый проект — передвижной фудтрак. Это мобильная точка, где можно купить еду. Он представляет собой два объединенных трейлера и занимает около 40 квадратных метров.

Фудтрак можно легко перевозить по городу или в другие районы, особенно туда, где сложно открыть обычное кафе. Его устанавливают с помощью специальной машины, и для запуска нужно только подключение к электричеству, воде и канализации.

Первый фудтрак уже работает в тестовом режиме у торгового центра «Красный Кит» в Мытищах. Его осмотрел замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Оганов.

«Девятилетний путь компании стал трамплином для технологического прорыва, который он позволил не только подтвердить накопленный опыт, но и встать на новые высоты инноваций. Создавая совершенно новый проект за всего четыре месяца без предварительного проектирования, компания смогла доказать, что уверенность и креативность способны преодолеть любые сроки и сложности», — подчеркнул он.

Проект создали вместе с компанией MOBITRUCK из Истры. За девять лет они сделали около 2,5 тысячи таких мобильных точек, рассчитанных на долгую работу — более 30 лет.