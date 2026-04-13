Сессия по уровню вовлеченности сотрудников областной больницы прошла в Одинцове

В Одинцовской областной больнице прошла фасилитационная сессия, посвященная вовлеченности сотрудников. Руководители подразделений рассмотрели итоги опросов за 2025 год и наметили меры по повышению эффективности работы.

Встречу провели при участии Центра развития компетенций Министерства здравоохранения Московской области. В обсуждении приняли участие заместители главного врача, заведующие отделениями и руководители служб.

Участникам представили результаты опросов сотрудников, которые провели в конце прошлого года. В них вошли данные по программе наставничества, уровню вовлеченности, удовлетворенности условиями труда и отношению к руководству. Специалисты показали ключевые показатели и сравнили их с общими данными по Московской области.

Отдельное внимание уделили взаимодействию наставников и новых сотрудников. Эксперты отметили сильные стороны и указали на проблемные зоны. Это позволило участникам получить целостную картину внутри организации.

Во второй части встречи прошла рабочая сессия. Руководители обсудили итоги, выделили направления для развития и предложили конкретные решения. Речь шла о совершенствовании внутренних процессов и улучшении коммуникации между подразделениями.

«Важно не просто фиксировать цифры, а понимать, что за ними стоит. Мы должны создать условия, при которых сотрудники будут заинтересованы в результате и чувствовать поддержку», — отметил один из участников дискуссии.

По итогам работы сформировали перечень инициатив. Их планируют внедрять поэтапно, с учетом приоритетов и текущих задач учреждения.