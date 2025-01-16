Сессия по развитию образования в Подмосковье до 2040 года прошла в Дмитрове

Педагоги из Дмитрова поучаствовали в стратегической сессии по развитию образования в Подмосковье до 2040 года. Мероприятие прошло в Инженерной школы.

Стратегическую сессию организовало Министерство образования Московской области. Восемь команд из муниципалитетов севера Подмосковья подготовили предложения в Стратегию развития с перспективой до 2040 года. Начальник управления образования в Дмитрове Татьяна Малинникова стала модератором мероприятия.

Заместитель министра Анна Гребцова, замглавы Дмитровского округа Ирина Костышина, начальник управления и работники системы образования провели мозговой штурм. Они обсудили ключевые аспекты и цели.

Одной из главной тем стало воспитание школьников с широким кругозором, гармонично развитых и любящих страну. При этом они должны обладать знаниями, навыками и компетенциями для осознанного выбора будущей профессии.

Стратегия определит развитие системы образования, учитывая запросы общества на демографические изменения, работу с педагогическими кадрами, влияние санкций и других внешних факторов.

Участники сессии предложили модернизацию образования, в том числе внедрение современных технологий и дистанционного образования, создание условий для профессионального роста педагогов.

Согласно стратегии выпускники школ должны легче адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям рынка. Помимо этого, участники сессии обсудили поддержку талантливых детей и создание инклюзивной образовательной среды.

«Межмуниципальная форсайт-сессия стала важным этапом в разработке долгосрочной стратегии развития образования, направленной на обеспечение качественного и доступного образования для каждого школьника», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.