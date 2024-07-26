Сервисы кикшеринга снизили скорость электросамокатов в парке Реутова

Администрация городского округа Реутов обратилась в сервисам кикшеринга с просьбой снизить скорость на электросамокатах. В результате три оператора пошли на встречу. Теперь передвижение в центральном парке ограничено до 10 километров в час.

Администрация обратилась к сервисам кикшеринга по просьбе жителей. Управление строительства и транспорта, в свою очередь, направили пожелания трем операторам. Теперь на территории центрального парка в Реутове можно передвигаться со скоростью 10 километров в час.

Таким образом, в общественном пространстве стало безопасней. Гости и жители городского округа смогут без опаски прогуливаться по пешеходной зоне.

Напомним, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства законодательно объединили в одну группу – средства индивидуальной мобильности. На них распространяются правила дорожного движения. Водители должны соблюдать скоростной режим, управлять самокатом только в одиночку и спешиваться на переходах. Нарушителей будут штрафовать.

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