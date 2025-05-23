Сервисом «Стройка рядом с домом» воспользовались 650 тысяч раз в Подмосковье

На Геопортале Подмосковья продолжает работать популярный сервис «Стройка рядом с домом», который позволяет жителям получать актуальную информацию о возведении зданий в радиусе трех километров. С момента запуска им воспользовались свыше 650 тысяч раз.

Сервис позволяет не только узнать о планах строительства в районе, но и проверить, на какой стадии находится реализация проекта, есть ли у застройщика все необходимые разрешения. Для этого достаточно ввести в поисковую строку адрес или кадастровый номер участка.

«Только за последний год мы добавили данные о 1000+ новых объектах, и эта информация постоянно актуализируется», — рассказала министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Чтобы получить сведения, раньше приходилось обращаться непосредственно в ведомства.

«Теперь все есть онлайн: от стадии стройки до фото. Это особенно важно для планирования — например, чтобы понять, появится ли в районе новая школа или поликлиника. „Стройка рядом с домом“ — пример того, как технологии укрепляют диалог между властью и обществом», — подчеркнул генеральный директор «Мособлгеотреста» Дмитрий Гаврилов.

По данным за первые пять месяцев 2025 года, число запросов на сайте выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.