Сервисом по отслеживанию транспорта в Подмосковье воспользовались 134 тысячи раз

Жители Подмосковья теперь могут быстро узнать расписание, маршруты и местоположение общественного транспорта прямо в приложении «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис «Общественный транспорт» уже стал популярным среди пользователей — им воспользовались более 134 тысяч раз. Около десяти тысяч маршрутов добавили в избранное, а почти две тысячи жителей оформили подписку на уведомления о движении нужных автобусов.

Чтобы найти нужный транспорт, достаточно открыть приложение «Добродел», перейти в раздел «Услуги» и выбрать категорию «Общественный транспорт». Если включить геолокацию, приложение покажет ближайшие остановки, поможет отследить движение автобусов в реальном времени и узнать расписание любого маршрута.