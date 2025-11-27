Сервисом по мерам поддержки бойцов СВО воспользовались 90 тысяч раз в Подмосковье

На региональном портале госуслуг работает раздел, где участники специальной военной операции и их семьи могут получить всю необходимую информацию о льготах, порядке их оформления и доступных видах помощи. Все сведения собраны на одной странице , что делает поиск максимально удобным, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В разделе «Участникам СВО и их семьям» доступны данные о медицинской помощи, работе Госфонда «Защитники Отечества», муниципальных центрах поддержки, горячей линии и психологической помощи, а также информация о центре «Ясенки», центре имени Мещерякова, электронном удостоверении участника СВО и военных комиссариатах Подмосковья.

Пользователям также доступен цифровой помощник — чат-бот «Соцуслуги Подмосковья», который подсказывает, какие меры поддержки можно получить в регионе. В ведомстве отметили, что раздел уже посетили более 94 тысяч раз.