Сервисом для записи детей в кружки воспользовались еще 15 тысяч раз в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой записи детей в кружки и секции более 15 тысяч раз. Подать заявку можно сразу в несколько мест.

При помощи онлайн-услуги жители могут записать ребенка сразу в несколько секций по одному заявлению, напомнили в Мингосуправления Подмосковья.

Сервис доступен в разделе «Комплексные услуги», а также в мобильном приложении «Добродел». Воспользоваться им могут родители и законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.