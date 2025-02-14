Сервисом для записи детей в кружки воспользовались еще 15 тысяч раз в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой записи детей в кружки и секции более 15 тысяч раз. Подать заявку можно сразу в несколько мест.
При помощи онлайн-услуги жители могут записать ребенка сразу в несколько секций по одному заявлению, напомнили в Мингосуправления Подмосковья.
Сервис доступен в разделе «Комплексные услуги», а также в мобильном приложении «Добродел». Воспользоваться им могут родители и законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.
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