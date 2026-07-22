Сервисный центр для грузового транспорта построили в Раменском округе

В селе Слобода в Раменском завершилось строительство многофункционального сервисного центра для обслуживания грузовых автомобилей и малотоннажного транспорта. Объект возвели на улице Шоссейной, которая является дублером Новорязанского шоссе. Мощности предприятия позволят принимать до 46 тысяч машин ежегодно, здесь создадут 30 новых рабочих мест. Сумма инвестиций в проект составила 300 миллионов рублей.

Двухэтажное здание площадью более восьми тысяч квадратных метров вмещает ремонтные мастерские, участок для диагностики и восстановления двигателей, шиномонтаж, автомойку и магазин автозапчастей. В центре будут проводить как техническое обслуживание, так и сложный ремонт. За одну смену специалисты смогут обслужить 126 машин, а пропускная способность моечного комплекса составит 144 автомобиля. Новый объект станет частью федеральной сети станций технического обслуживания GTS.

Инспекторы Главгосстройнадзора провели проверку готовности центра и выдали застройщику заключение о соответствии построенного здания проектной документации. Теперь компании предстоит получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«При строительстве сервисного центра мы взаимодействовали с Главгосстройнадзором Московской области и Центром содействия строительству. Профессиональное сопровождение и удобные цифровые сервисы помогли пройти необходимые процедуры и завершить проект в запланированные сроки», — отметил представитель застройщика.