Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог сдать более 13 тонн вторсырья в Подмосковье

Жители Подмосковья сдали уже более 13 тонн ненужных вещей на переработку с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей». Это результат более 430 заявок, выполненных с начала года, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на портал госуслуг Подмосковья или в приложение «Добродел». Там можно выбрать вещь для вывоза, указать адрес, удобные дату и время, а также оставить свои контакты для связи.

Оставить заявку можно в любое время суток. Специалисты свяжутся с заявителем в рабочие часы и согласуют детали. Колл-центр работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Сервис стал доступен благодаря национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Этот проект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также на достижение технологического суверенитета и лидерства.