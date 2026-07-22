Сервис электронных расписаний «Мострансавто» набрал 3,2 млн скачиваний

С момента запуска в апреле 2023 года цифровой сервис «Скачай, не срывай» от «Мострансавто» набрал более 3,2 миллиона скачиваний электронных расписаний автобусов в Московской области. Только с начала этого года количество просмотров и скачиваний превысило 452 тысячи.

Проект позволяет пассажирам всегда иметь актуальное расписание под рукой. Его можно сохранить в смартфоне или при необходимости распечатать. Пользователи получают график движения в привычном формате, аналогичном тому, который размещен на остановочных пунктах.

Наиболее популярным у пассажиров стало расписание маршрута № 308 «Москва (м. Домодедовская) — Аэропорт Домодедово». В тройку самых востребованных также вошли маршруты № 460 «Коломна — м. Котельники» и № 2 «платф. Отдых — Наркомвод».

Сервис доступен на официальном сайте компании в разделе «Маршруты и расписания». Для использования необходимо ввести номер маршрута в поисковую строку, выбрать нужную остановку и нажать на значок скачивания.