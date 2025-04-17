Сервис против телефонных мошенников заработал в цифровых зонах МФЦ Подмосковья

В цифровых зонах МФЦ Подмосковья заработал специальный сервис , который помогает защититься от незаконного использования сим-карт. Такие номера могут использовать для оформления кредитов на чужое имя, регистрации на сомнительных сайтах, мошеннических звонков или спам-рассылок. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Теперь один человек не может зарегистрировать слишком много сим-карт: максимум 20 — для граждан России и десять — для иностранцев. Гражданам России необходимо проверить, сколько номеров оформлено на них до 1 ноября 2025 года. Если лимит превышен, лишние номера нужно будет отключить — иначе это сделает оператор.

«В личном кабинете госуслуг можно увидеть, сколько абонентских номеров зарегистрировано на вас и у каких мобильных операторов. Узнать, не оформлены ли на ваше имя „серые“ сим-карты, теперь стало значительно проще. Специалисты цифровых зон МФЦ помогут воспользоваться услугами сервиса „Сим-карты“ быстро и безопасно», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Важно, если номер привязан к учетной записи на «Госуслугах», просто так заблокировать его не получится — для этого понадобится усиленная электронная подпись.