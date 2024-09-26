Сервис предпроверки ИНН добавили к онлайн-услуге для банков в Подмосковье

На региональном портале обновили услугу предоставления поручительств Московского областного гарантийного фонда. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления Подмосковья.

«Онлайн-услуга для банков — партнеров гарантийного фонда появилась на региональном портале около полугода назад. За это время ею воспользовались более пятисот раз», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

По ее словам, теперь услугу оптимизировали: дополнили двумя новыми подуслугами, а также внедрили умные сервисы предпроверки и автозаполнения.

Ею могут воспользоваться банки и финансовые организации, работающие с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Для этого банки и финорганизации должны заключить соглашение с фондом.

Также у сервиса появились новые подуслуги: выбор процедуры в зависимости от суммы поручительства, возможность подачи заявки на поручительство по договорам банковской гарантии и лизинга, а также сервис предпроверки ИНН для заявителей из Подмосковья.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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