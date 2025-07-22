Сервис по вывозу строительных отходов запустили в Одинцовском округе

Министерство экологии и природопользования Московской области запустило сервис по вывозу строительных отходов. Воспользоваться им могут и жители Одинцовского городского округа.

К таким отходам относятся доски и бревна, кровельные материалы, оконные рамы, блоки, кирпичи, бой бетона, строительные смеси, керамическая и иная плитка. Выбрасывать стройотходы на контейнерную площадку запрещено. За нарушение правил вывоза предусмотрен штраф до 70 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для организаций.

На территории Подмосковья можно воспользоваться несколькими сервисами для вывоза строительного мусора: региональным порталом государственных и муниципальных услуг, порталом обращения со стройотходами Московской области, мобильным приложением «Добродел», а также по телефону горячей линии 122#7. Вывоз платный.