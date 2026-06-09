Сервис по компенсации за телефон вошел в рейтинг госуслуг недели в Подмосковье

За неделю на региональном портале Подмосковья подали более семи тысяч заявок на компенсацию за домашний телефон . Сервис вошел в топ самых популярных.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, самой популярной услугой недели стала «Выписка из домовой книги». Ее заказали более 16,5 тысячи раз. Также 9,3 тысячи человек обратились за выдачей и заменой социальных карт. На третьем месте оказалась «Запись в кружки и секции» с показателем 8,1 тысячи обращений и присвоение адреса — более 5,1 тысячи.

Всего на региональном портале доступно более 420 госуслуг для жителей и предпринимателей. Получить их можно и мобильном приложении «Добродел». Для этого необходима подтвержденная учетная запись ЕСИА.