Сервис Мострансавто «Скачай, не срывай» набрал миллионы просмотров

С апреля 2023 года пассажиры Мострансавто скачали и просмотрели электронную версию расписания движения автобусов почти 3,14 миллиона раз. С начала текущего года зафиксировано более 325 тысяч просмотров и скачиваний.

Проект «Скачай, не срывай» предлагает пользователям удобный доступ к расписанию автобусов. Каждый месяц сервисом пользуются в среднем до 15 тысяч уникальных пользователей, а в дачный период их количество возрастает до 20 тысяч.

В апреле и мае самыми популярными стали маршруты №308 «Москва (м. Домодедовская) – Аэропорт Домодедово», №26 «Химки – Красногорск (площадь Маяковского)» и №362 «ст. Монино – Москва (м. Щелковская)». Их электронные расписания запрашивались 1,2 тысячи, более 900 и более 870 раз соответственно.

Электронное расписание позволяет планировать поездки с учетом пересадок и времени прибытия автобуса. Сервис доступен на официальном сайте Мострансавто https://mostransavto.ru/.