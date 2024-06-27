Сервис каршеринга появился в Звенигороде и Апрелевке

Сервис каршеринга «Ситидрайв» расширил зону присутствия в Московской области. Теперь арендовать автомобили можно в Звенигороде и Апрелевке.

Минтранс Подмосковья сообщил, что около 6% первых поездок со всей Москвы и Подмосковья пришлись на новые зоны в Московской области. Так, самыми популярными направлениями стали Железнодорожный, Раменское, Ивантеевка и Лобня.

«Таким образом, в этом году мы открыли 13 новых зеленых зон в Московской области. Уверены, обновления в сервисе будут актуальны не только для поездок в Москву и обратно, но и для путешествий по Подмосковью», — прокомментировал представитель «Ситидрайва».

Напомним, в сервисе доступны поминутный и фиксированный тарифы, а также абонемент и пакеты от двух часов до семи дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

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