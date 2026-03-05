Мострансавто напомнило о возможности скачать расписание автобусов

Цифровой сервис «Скачай, не срывай» предоставляет пассажирам возможность всегда иметь под рукой актуальное расписание движения автобусов Мострансавто. С момента запуска проекта его пользователи более 2,9 миллиона раз скачали и просмотрели расписания, в том числе с начала 2026 года — более 107 тысяч раз. Почти 18 тысяч из этих обращений были от новых пользователей.

Наиболее востребованными у пользователей сервиса стали три автобусных маршрута: * №193 «Балашиха (м/р Новый свет) – Москва (м. Новогиреево)» — 2,5 тысячи запросов; * №308 «Москва (м. Домодедовская) – Аэропорт Домодедово» — 920 пользователей; * №437 «Клин – МЦД Зеленоград-Крюково – Москва (м. Ховрино)» — 880 запросов.

Сервис «Скачай, не срывай» позволяет получить расписание любого маршрута Мострансавто, а также расписание движения по определенному участку маршрута с конкретного остановочного пункта и посмотреть прогноз прибытия автобуса. Это помогает пассажирам заранее планировать поездку и не тратить время в ожидании автобуса на остановке.

Скачать расписание можно в любое время суток на официальном сайте Мострансавто https://mostransavto.ru/, а также через Telegram-бота @Mostransavto_bot.