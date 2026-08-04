Сервис для удобного голосования «Мобильный избиратель» запустили в Серпухове

В Серпухове начал работу сервис «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического пребывания тем, кто в дни выборов не сможет посетить участок по месту регистрации. Об этом рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Юлия Сирченко.

Подать заявление можно в территориальной избирательной комиссии, любом офисе МФЦ или через портал госуслуг. После оформления избиратель сможет проголосовать на ближайшем участке. Процедура занимает всего несколько минут.

Сейчас в Серпухове работают 107 постоянных участковых избирательных комиссий. Кроме того, к выборам планируют открыть три временных участка — в больнице, родильном доме и СИЗО № 3.

Территориальная избирательная комиссия принимает жителей по будням с 14:00 до 20:00, а в выходные — с 10:00 до 15:00.

С 20 августа члены участковых избирательных комиссий начнут поквартирный и подомовой обход жителей, чтобы рассказать о порядке голосования, адресах избирательных участков и ответить на вопросы, связанные с кампанией.