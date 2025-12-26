Сервис для создания схемы земельного участка онлайн запустили в Подмосковье

Жителям Подмосковья стало проще решать земельные вопросы благодаря обновлению электронной услуги. Процесс стал удобнее после внедрения двух новых цифровых помощников.

Теперь при оформлении заявления на получение земельного участка не нужно тратить время и деньги на услуги кадастрового инженера.

Вместо этого заявителям поможет умный сервис генерации схемы.

«Во время заполнения заявления он сформирует файл, который можно скачать и изучить. После этого схема добавится в систему автоматически», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Второй новый сервис проводит предварительную проверку, чтобы избежать дублирования обращений. Он подскажет пользователю, если на тот же участок уже подали заявление, но ответ еще не поступил.

Это позволит не отправлять документы повторно и не создавать лишней работы для ведомств.

Услуга остается бесплатной. Она размещена в разделе «Бизнесу» в подразделе «Земля» — «Участки». Подать заявление могут как физические, так и юридические лица, включая индивидуальных предпринимателей, которые имеют право на предоставление земли из государственной или муниципальной собственности без торгов.

Важное условие — участок не должен быть уже сформирован, а о его границах не должно быть сведений в кадастре.

Для подачи заявления потребуется авторизация. Затем в форме необходимо указать муниципалитет, цель использования земли, подходящий случай и категорию заявителя. Результат рассмотрения поступит в личный кабинет пользователя.