Сервис для согласования топографических планов запустили в Подмосковье

Новый электронный сервис заработал на подмосковных «Госуслугах». С его помощью можно согласовать проектную документацию с ресурсоснабжающими организациями.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, сервис «Цифросети» позволит согласовать инженерно-топографический план с «Мособлгазом», «Россети Московский регион», а также с управлением культурного наследия, Комлесхозом, Минэкологии и Минкультуры региона.

По словам главы министерства Надежды Куртяник, сейчас проект работает в пилотном режиме.

«В будущем к „Цифросетям“ присоединятся другие ресурсоснабжающие компании и органы власти, заинтересованные в согласовании проектной документации. Это цифровое решение избавит заявителей от хождения по инстанциям, при этом весь процесс предоставления услуги будет отображаться в личном кабинете на региональном портале», — рассказала она.

Использовать сервис могут юридические лица и предприниматели, авторизовавшись на портале от лица компании. Для этого нужно заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Ресурсоснабжающая организация определит объем работ и их стоимость, а затем направит счет на оплату.

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