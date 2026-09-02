Сервис для размещения ларьков и киосков на частной земле запустили в Подмосковье

В Московской области запустили онлайн-сервис для подачи заявлений на размещение ларьков и киосков на частных территориях. Предприниматели могут сделать это через портал «Мой АПК» , сообщили в Минсельхозе Подмосковья.

Подать заявление можно в разделе «Сервисы — Торговля в Подмосковье — Включение в схему НТО на частной территории». Для доступа необходимо авторизоваться на сайте госуслуг.

Заявителю следует заполнить электронную форму, указать имя, фамилию и отчество, ИНН и кадастровый номер участка, а также ответить на вопросы системы.

К заявлению прилагают согласие собственника, правоустанавливающие документы и фотографии. Объекты должны соответствовать правилам благоустройства, принятым в муниципалитетах региона.

Срок рассмотрения заявлений органами местного самоуправления составляет 15 рабочих дней, но с учетом рассмотрения на межведомственной комиссии он может достигать 60 дней.

После подачи обращения система автоматически формирует задачу на проведение мониторинга, а после загрузки данных муниципалитетом направляет заявку в межведомственную комиссию. На портале также размещена пошаговая инструкция по использованию сервиса.

С сентября в Подмосковье начали действовать единые правила размещения ларьков, которые распространяются на точки, расположенные на частных участках.

Для уже действующих объектов предусмотрен переходный период.