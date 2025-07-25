Сервис для проверки очереди на получение соцжилья запустили в Подмосковье

Жители Московской области теперь могут проверить свою очередь на получение жилья по договору социального найма онлайн. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Сервис доступен на главной странице сайта госуслуг Подмосковья. Для его использования необходимо авторизоваться через ЕСИА и указать данные из документа о постановке на учет.

«Новый сервис на регпортале позволяет получать актуальную информацию об очереди на социальное жилье всего в несколько кликов — нужно просто ввести свои данные в онлайн-форму. Результат с номером очереди появится сразу», — прокомментировала глава ведомства Надежда Куртяник.

Право на социальное жилье имеют малоимущие граждане, проживающие в регионе не менее пяти лет и соответствующие установленным критериям. К ним относятся те, кто не имеет собственного жилья и проживает в помещении, которое не соответствует нормам площади или санитарным требованиям.