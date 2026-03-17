Сервис для подачи жалоб на кредиторов заработал в Подмосковье

Новая госуслуга появилась на региональном портале в Подмосковье. С ее помощью можно пожаловаться на неправомерные действия кредитора. Заявки направляются в Федеральную службу судебных приставов.

Как рассказали в подмосковной службе судебных приставов, новый сервис позволяет быстро и удобно пожаловаться на кредитора или его представителя. Воспользоваться услугой может любой житель с подтвержденной учетной записью на портале.

Быстро найти нужный сервис поможет робот «Макс» по словам «жалоба», «кредитор» или «коллектор». Заявку также можно подать через мобильное приложение. Срок рассмотрения составляет 30 календарных дней.

Нарушения могут быть связаны с разглашением сведений о долге, оказанием психологического давления, угрозами, частыми звонками.

К заявлению рекомендуют приложить подтверждающие документы: кредитный договор, детализацию телефонных звонков и другие.

В Подмосковье обратиться в Службу также можно по адресу Красногорск, ул. Речная, д. 8, а также через интернет-приемную и по телефону 8(498)-568-98-30.