Сервис для перевозчиков такси обновили на «Госуслугах» Подмосковья

Услугу для перевозчиков такси обновили на региональном портале Подмосковья. Теперь подать данные о полисе обязательного страхования можно в электронном виде.

«В цифровом формате стала доступна подача сведений о полисе страхования для перевозчиков такси. Опция подключена в рамках услуги „Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси“», — уточнила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Таксисты в обязательном порядке должны иметь полис ОСАГО, который защищает пассажиров во время поездки. Подать данные о страховке необходимо до 1 ноября. Теперь сделать это можно онлайн.

Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».